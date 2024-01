Chimères Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, jeudi 11 avril 2024.

Chimères Par les élèves des collèges Georges Sand et Saint Gabriel Jeudi 11 avril, 20h00 Complexe Culturel de l’Angelarde Gratuit, réservations au conservatoire à partir du 18 mars

Une soirée réunissant Créa Scène et Créa Chansons !

Créa Scène, un spectacle mêlant danse musique et théâtre avec des élèves des collèges Georges Sand et Saint Gabriel. Zorn rend visite à son grand-père dans une maison de retraite. Bouleversé, il décide avec sa bande de copains et copines d’enlever cet aïeul abandonné par les adultes, comme « mis en boîte ». Par cet acte fondateur et sous l’oeil d’une fratrie de fées chimériques, ces ados cherchent à casser les codes et à créer leur communauté …

Créa Chansons, un concert de musiques actuelles amplifiées, écrites et composées par quatre groupes d’élèves de Saint Gabriel, inspiré du thème des chimères et mises en image par des élèves en option IDD Arts plastiques.

Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 63 96 »}]

danse théâtre