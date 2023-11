Soirée des orchestres Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Soirée des orchestres Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, 7 mars 2024, Châtellerault. Soirée des orchestres Jeudi 7 mars 2024, 19h00 Complexe Culturel de l’Angelarde Billetterie à retirer au conservatoire à partir du 8 janvier Les orchestres du conservatoire sont heureux de vous accueillir pour leur traditionnel rendez-vous. Après une visite baroque avec Haendel et un concerto de violoncelle de Jean-Chrétien Bach, ils vous proposent

« la petite musique de nuit » de W.Amadeus Mozart.

La suite de ce parcours musical vous mènera vers une transition peu commune du célèbre et incontournable « adagio » de Samuel Barber avant de terminer avec les frères Strauss dans une certaine frénésie du fameux

« pizzicato Polka ». Un joli cocktail musical à partager. Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 63 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-07T19:00:00+01:00 – 2024-03-07T20:30:00+01:00

2024-03-07T19:00:00+01:00 – 2024-03-07T20:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Complexe Culturel de l'Angelarde Adresse 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Complexe Culturel de l'Angelarde Châtellerault latitude longitude 46.813915;0.539604

Complexe Culturel de l'Angelarde Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/