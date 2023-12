La Comtesse vient dîner ce soir Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne La Comtesse vient dîner ce soir Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, 10 février 2024, Châtellerault. La Comtesse vient dîner ce soir Samedi 10 février 2024, 15h00, 20h30 Complexe Culturel de l’Angelarde Tarif: 10 €, de 0 à 6 ans: gratuit, de 7 à 12 ans: 5 € Constance de Chassegnac est très fière de son entreprise familiale de confection de sous-vêtements féminins.

Lorsque son mari Edouard lui apprend que la société est au bord du gouffre, elle trouve la solution : faire intervenir la richissime et influente comtesse ! Mais c’est sans compter sur les autres personnages de la pièce, tous aussi atypiques les uns que les autres. Le plan de Constance va être confronté à une panoplie de situations cocasses, dans la tradition du théâtre de boulevard. Mais tout est bien qui finit bien !

Enfin…ce sera à vous de juger ! Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 06 68 13 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 78 52 76 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Complexe Culturel de l'Angelarde Adresse 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Ville Châtellerault Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville Complexe Culturel de l'Angelarde Châtellerault latitude longitude 46.813915;0.539604

Complexe Culturel de l'Angelarde Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/