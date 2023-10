FESTIVAL DE FOLKLORE FRANCAIS Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, 9 décembre 2023, Châtellerault.

FESTIVAL DE FOLKLORE FRANCAIS Samedi 9 décembre, 15h00 Complexe Culturel de l’Angelarde

Les Amis du Vieux Poitou, Bel Pratel et Le Trou Normand représentent 3 régions différentes

Le groupe de Bel Pratel,c’est le folklore de la Vallée des Mauges, nom qui signifie « Belle Prairie« , danses autour des battages, des vendanges, des fiançailles et bien sur la fête autour des traditions des noces, polkas, mazurkas et scottishs.

Le Trou Normand de Domfront en Poiraie, petite cité de caractère du bocage Normand, « Ville de Légendes » sur la route du Mont-Saint- Michel, fabrication du célèbre Calvados, comme le groupe de Bel Pratel et Les Amis Du Vieux Poitou ils essayent de rester dans le plus authentique dans la reproduction de leurs traditions, leurs costumes et leurs coiffes. Chants et danses du passé, les membres des groupes veulent recréer l’ambiance de la joie simple dans les divertissements de leurs ancêtres.

Modernité dans la représentation chorégraphique, mais!!!!!!!!

Comme à chaque festival vene nombreux pour en prendre plein les yeux, partager avec les musiciens et les danseurs un superbe moment et vous donner envie de les rejoindre dans leurs activités.

Ils recrutent tous.

Complexe Culturel de l'Angelarde 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

