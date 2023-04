BAS LES MASQUES Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

BAS LES MASQUES Complexe Culturel de l’Angelarde, 18 novembre 2023, Châtellerault. BAS LES MASQUES Samedi 18 novembre, 20h30 Complexe Culturel de l’Angelarde de 26.00 € à 35.00 € Un immeuble bourgeois. Dans une cave, un homme retrouvé mort. L’énigme se complique et s’annonce difficle pour l’enquêteur qui devra faire face à des gens coriaces, farfelus, machealéliques, opportunistes qui ne vons pas le ménager. Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/bas-les-masques-billet/idmanif/548630 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00 théâtre comédie policière

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Complexe Culturel de l'Angelarde Adresse 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 11 Age max 99 Lieu Ville Complexe Culturel de l'Angelarde Châtellerault

Complexe Culturel de l'Angelarde Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

BAS LES MASQUES Complexe Culturel de l’Angelarde 2023-11-18 was last modified: by BAS LES MASQUES Complexe Culturel de l’Angelarde Complexe Culturel de l'Angelarde 18 novembre 2023 Châtellerault Complexe culturel de l'Angelarde Châtellerault

Châtellerault Vienne