ONE WOMAN SHOW

Samedi 7 octobre, 20h30
Complexe Culturel de l'Angelarde
Châtellerault

Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. C'est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.

Complexe Culturel de l'Angelarde
44-54 rue de l'Angelarde
86100 CHATELLERAULT
Châtellerault
Vienne
Nouvelle-Aquitaine

