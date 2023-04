DJIMO à 100% Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

DJIMO à 100% Complexe Culturel de l’Angelarde, 6 octobre 2023, Châtellerault. DJIMO à 100% Vendredi 6 octobre, 20h30 Complexe Culturel de l’Angelarde de 28.00 à 36.00 Euros Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité !

Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle.

Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué.

Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. » Vous l'aurez compris : Djimo, c'est l'homme qui arrive à point dans le monde de l'humour ! Complexe Culturel de l'Angelarde 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

