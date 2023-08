Chœurs en Harmonie Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Chœurs en Harmonie Dimanche 1 octobre, 16h30 Complexe Culturel de l'Angelarde Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans – Sans réservation L'Ensemble Vocal de Bressuire, La Croche Choeur de Parthenay et la chorale A Cappela de Saint Georges les Baillargeaux, accompagnées par l'orchestre des Ateliers-Harmonie La Chatelleraudaise,

interpréteront, sous la direction d‘Emmanuel Boulanger, de grandes œuvres classiques.

Invitée, l'Harmonie Municipale de Chauvigny présentera son répertoire. Complexe Culturel de l'Angelarde 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin: 2023-10-01T16:30:00+02:00 – 2023-10-01T18:30:00+02:00

