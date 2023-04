Roberto Fonseca « La Gran Diversión » Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Roberto Fonseca « La Gran Diversión » Complexe Culturel de l’Angelarde, 16 juin 2023, Châtellerault. Roberto Fonseca « La Gran Diversión » Vendredi 16 juin, 21h00 Complexe Culturel de l’Angelarde de 12€ à 28€ C’est vers l’âge d’or de la musique cubaine que se tourne Roberto Fonseca en restituant le décor et l’atmosphère bouillonnante de la Cabane, cabaret où le tout Paris des années 1930 venait danser le mambo, la rumba ou la salsa. Un voyage dans le temps, festif et immersif, auquel le public est invité à participer, comme un rendez-vous donné au swing, à la danse et la sensualité…

Programme du festival Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 95 13 »}, {« type »: « email », « value »: « billet.jazzellerault@gmail.com »}] [{« link »: « https://festival-jazzellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T21:00:00+02:00 – 2023-06-16T22:30:00+02:00

2023-06-16T21:00:00+02:00 – 2023-06-16T22:30:00+02:00 concert jazz

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne

Complexe Culturel de l'Angelarde Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Châtellerault Vienne