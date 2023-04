Robin Mickelle « Impression of Ella » Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Robin Mickelle « Impression of Ella » Complexe Culturel de l’Angelarde, 15 juin 2023, Châtellerault. Robin Mickelle « Impression of Ella » Jeudi 15 juin, 21h00 Complexe Culturel de l’Angelarde de 12€ à 28€ A l’occasion de la sortie de son nouvel album en 2023, force est de constater qu’il faut un talent audacieux pour se glisser dans la peau de l’immense chanteuse qu’est Ella Fitzgerald. Robin a déjà montré qu’elle était prête à relever le défi, en reprenant des chansons de cette musicienne légendaire dans ses concerts.

Emotionnellement déchirante sur plusieurs titres de ce nouvel album, Robin recrée l’univers laissé par sa congénère : Interprétation des ballades et scat accompli. Sans essayer de copier, c’est plutôt par sa propre interprétation que Robin lui rend hommage.

Programme du festival Complexe Culturel de l'Angelarde 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

