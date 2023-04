Erik Truffaz « Rollin’ & Clap » Complexe Culturel de l’Angelarde, 14 juin 2023, Châtellerault.

Erik Truffaz « Rollin’ & Clap » Mercredi 14 juin, 21h00 Complexe Culturel de l’Angelarde de 12€ à 28€

Le trompettiste suisse Erik Truffaz est indéniablement l’un des plus brillants musiciens de sa génération. Référence incontournable du jazz mondial, son style est souvent comparé à celui de Miles Davis et sa musique est animée par la fusion et la découverte sonore. Erik Truffaz va sortir son 17ème album, »Rollin’ & Clap ». Avec ce nouveau projet, Truffaz revisite et ajoute sa touche unique à certains des plus grands morceaux musicaux de l’âge d’or du cinéma, dont « La Casse » avec Jean-Paul Belmondo, « La Strada » de Fellini, « One Silver Dollar » avec Marilyn Monroe.

Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 95 13 »}, {« type »: « email », « value »: « billet.jazzellerault@gmail.com »}] [{« link »: « https://festival-jazzellerault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T21:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:30:00+02:00

