Popa Chubby Complexe Culturel de l’Angelarde, 9 juin 2023, Châtellerault. Popa Chubby Vendredi 9 juin, 21h00 Complexe Culturel de l’Angelarde de 12€ à 28€ Popa Chubby arbore, avec toute l’énergie de son jeu agressif, l’habit du « guitar hero » en créant sa propre synthèse entre blues, rock, funk et pop. Aussi à l’aise dans les ballades que dans les tempos du hard boogie, ce fan indéfectible de Willie Dixon, d’Albert King et de Jimi Hendrix, a fait de ses solos de guitare paroxystiques et de ses shuffle colériques sa marque de fabrique.

Programme du festival Complexe Culturel de l'Angelarde 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-06-09T21:00:00+02:00 – 2023-06-09T22:30:00+02:00

2023-06-09T21:00:00+02:00 – 2023-06-09T22:30:00+02:00 concert jazz

Complexe Culturel de l'Angelarde 44-54 rue de l'Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault Vienne

