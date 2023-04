Earth, Wind & Fire Experience by Al McKAY Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Earth, Wind & Fire Experience by Al McKAY Complexe Culturel de l’Angelarde, 8 juin 2023, Châtellerault. Earth, Wind & Fire Experience by Al McKAY Jeudi 8 juin, 21h00 Complexe Culturel de l’Angelarde de 20€ à 45€ Construit autour du légendaire guitariste d’Earth Wind & Fire, Al McKay, et d’un groupe des meilleurs musiciens de studio et de route de Los Angeles, le bien nommé « Earth Wind & Fire Experience by Al McKay » est un groupe de jazz-funk originaire de Chicago dans l’Illinois. Tube après tube, Al McKay et son groupe offrent d’impressionnantes performances vivantes et sensationnelles.

Programme du festival Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 95 13 »}, {« type »: « email », « value »: « billet.jazzellerault@gmail.com »}] [{« link »: « https://festival-jazzellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T21:00:00+02:00 – 2023-06-08T22:30:00+02:00

2023-06-08T21:00:00+02:00 – 2023-06-08T22:30:00+02:00 concert jazz

