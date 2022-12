CONCESSIONS INTIMES Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

CONCESSIONS INTIMES Complexe Culturel de l’Angelarde, 11 février 2023, Châtellerault. CONCESSIONS INTIMES Samedi 11 février 2023, 15h00, 20h30 Complexe Culturel de l’Angelarde

Tarif: 10 €, de 0 à 6 ans: gratuit, de 7 à 12 ans: 5 €

Pièce de théâtre tout public Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 6100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Une comédie d’Éric Beauvillain, interprétée par la renommée troupe d’acteurs La RIBAMBELLE de Colombiers. Bernard a tout pour être heureux : femme, enfant et une concession automobile qui tourne…

Et puis aussi, une maîtresse !

C’est d’ailleurs, elle qu’il attend dans son nid d’amour loué par sa concession,

sauf que ce n’est pas elle qui arrive, mais Damien !

Damien était particulièrement compétent dans son rôle de vendeur, mais Bernard l’a renvoyé à la fin de son stage et c’est le point de départ pour une descente aux enfers ! Damien a tout prévu… Tant qu’il ne sera pas embauché, les proches de Bernard vont venir tous les quarts d’heure dans sa garçonnière… Mais que se passe-t-il quand ceux-ci restent? Et comment empêcher que 6 personnes ne se croisent dans un studio-cuisine-salle de bain ?

Qui de Damien ou de Bernard gagnera avant de toucher le fond ?

