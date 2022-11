Soirée des orchestres Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Soirée des orchestres Complexe Culturel de l’Angelarde, 25 janvier 2023, Châtellerault. Soirée des orchestres Mercredi 25 janvier 2023, 19h00 Complexe Culturel de l’Angelarde

Billetterie à retirer au conservatoire à partir du 9 janvier 2023

Concert des élèves du conservatoire – Les rendez-vous du conservatoire handicap moteur mi Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 6100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Au cœur de l’hiver châtelleraudais, l’harmonie junior, l’ensemble à cordes et l’orchestre symphonique sont très heureux de vous accueillir le temps d’une soirée chaleureuse, placée sous le signe de l’éclectisme : « Carmen » de bizet, « Baloo », « l’éléphant », « America » de Berstein, la symphonie n°2 de Sibelius sont les quelques extraits que vous aurez le plaisir de (re)-découvrir …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T19:00:00+01:00

2023-01-25T20:30:00+01:00 © Damien Portron

