Rencontres territoriales – Lancement des programmes européens 2021-2027 Complexe culturel de la Manoque, 20 janvier 2023, Tonneins.

Rencontres territoriales – Lancement des programmes européens 2021-2027 Vendredi 20 janvier, 10h30 Complexe culturel de la Manoque

Participez aux rencontres territoriales le vendredi 20 janvier à partir de 10h30 !

La journée débutera à 10h30 avec la présentation des programmes européens 2021-202 en présence d’élus du territoire. Puis, à partir de 14h00, des moments d’échanges autour de stands auront lieu avec les services de la région. La Maison de l’Europe tiendra un stand à cette occasion !

Pour plus d’informations :

Pour plus d'informations : https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/participez-aux-rencontres-territoriales.html?fbclid=IwAR3jVCbsLqqkq9YIxKKCUYL-I7m9nGeVyuWo9NuQcWFzwwFrAh-HbktualI Pour s'inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqdBoOCB5ha7PMyJysXEL5W4yNXStyqK3554NGUg0J6cV9Bg/viewform

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T10:30:00+01:00

2023-01-20T17:00:00+01:00

