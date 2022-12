Enquête sur la disparition des abeilles, conférence par Freddie-Jeanne Richard complexe culturel de la Gornière Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Enquête sur la disparition des abeilles, conférence par Freddie-Jeanne Richard complexe culturel de la Gornière, 22 février 2023, Châtellerault. Enquête sur la disparition des abeilles, conférence par Freddie-Jeanne Richard Mercredi 22 février 2023, 18h30 complexe culturel de la Gornière

Entrée libre

Après une présentation des particularités de l’abeille domestique, la conférencière parlera de ses dernières recherches sur la disparition des abeilles et leurs résultats. complexe culturel de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’évolution de la biodiversité est un phénomène dynamique. Cependant le taux d’extinction des espèces apparait aujourd’hui nettement supérieur au taux d’extinction « naturel ». Pourtant cette biodiversité est nécessaire pour améliorer et maintenir le bien-être de l’espèce humaine (service écosystémique). Par exemple, la préservation de la biodiversité est indispensable à la durabilité de l’agriculture et l’évaluation économique de la valeur de la biodiversité est probablement sous-estimée. Les causes de mortalité des abeilles sont multiples et pour le moment aucune étude n’est capable d’identifier un seul coupable !

Au cours de cette conférence, Freddie-Jeanne Richard parlera des particularités de l’abeille domestique. Seront également abordés des points comme : pourquoi les pertes des colonies sont-elles inquiétantes, l’usage des pesticides a-t-il un lien avec ce déclin ?

Ses dernières recherches sur la disparition des abeilles et leurs résultats seront présentés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T18:30:00+01:00

2023-02-22T20:30:00+01:00 Freddie-Jeanne Richard

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu complexe culturel de la Gornière Adresse 15 rue de la Gornière Ville Châtellerault Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville complexe culturel de la Gornière Châtellerault Departement Vienne

complexe culturel de la Gornière Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Enquête sur la disparition des abeilles, conférence par Freddie-Jeanne Richard complexe culturel de la Gornière 2023-02-22 was last modified: by Enquête sur la disparition des abeilles, conférence par Freddie-Jeanne Richard complexe culturel de la Gornière complexe culturel de la Gornière 22 février 2023 Châtellerault complexe culturel de la Gornière Châtellerault

Châtellerault Vienne