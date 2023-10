Soirée de lancement de la stratégie de développement et de promotion de l’ESS sur le territoire du Sicoval Complexe culturel – Belberaud Belberaud, 15 novembre 2023, Belberaud.

Soirée de lancement de la stratégie de développement et de promotion de l’ESS sur le territoire du Sicoval Mercredi 15 novembre, 18h30 Complexe culturel – Belberaud Gratuit sur inscription – Professionnels / Élus / Partenaires

La communauté d’agglomération du Sicoval développe depuis longtemps une politique en faveur de l’économie sociale et solidaire (ESS), mode d’entreprendre plaçant l’humain au cœur de ses projets.

Aujourd’hui, elle s’engage dans une stratégie de Promotion et de Développement de cette Economie Sociale et Solidaire 2023-2026, adoptée lors du Conseil de Communauté du 3 juillet 2023.

Avec la participation de Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire de la ville de Bordeaux en charge de l’emploi, de l’économie sociale et solidaire et des formes économiques innovantes.

Événement proposé par la Communauté d’agglomération du Sicoval à l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire qu’elle organise sur le territoire du Sud-est toulousain.

Découvrez le programme complet des événements du mois de l’ESS près de chez vous.

Complexe culturel – Belberaud Belberaud Belberaud 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ess@sicoval.fr »}] [{« link »: « https://www.sicoval.fr/mon-agglo/informer/lettre-dinformation/monsicoval-la-lettre-dinfo-de-votre-agglo-1/la-strategie-developpement-de-leconomie-sociale-et-solidaire-de-lagglo/ »}, {« link »: « https://www.sicoval.fr/publications/programme-du-mois-de-less/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T21:00:00+01:00

2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T21:00:00+01:00