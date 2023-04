Stand up Thaïs : Hymne à la joie Complexe Culturel Atlantis, 10 juin 2023, Saint-Cosme-en-Vairais.

Stand up Thaïs : Hymne à la joie Samedi 10 juin, 20h30 Complexe Culturel Atlantis Plein Tarif : 12 € – Tarif Réduit : 6 € Réservations : Office de tourisme Maine Saosnois : 02 43 97 60 63.

« Vous vous êtes déjà dit “ça n’arrive qu’à moi” ? Oui ? Et pourtant Thaïs aussi, du coup ça fait déjà deux et puis toi et toi aussi et tous ceux qui sont seuls.

Dans ce one-woman show, elle se présente en jeune fille d’aujourd’hui qui fume un paquet par jour malgré son asthme et enchaîne les réveils gueule de bois / pilule du lendemain dans un spectacle qui mêle stand up et personnages. Et puis du chant aussi. Et puis de la danse. Décidément si j’étais vous, j’irais et je dis pas ça parce que j’ai écrit le pitch. » Thaïs

Plusieurs raisons de voir le spectacle :

1 / C’est drôle et surtout déculpabilisant

2/ Le rire, ça rapproche

3/ Il y aura… des personnages, de la danse et du chant mais pas les trois en même temps parce que je suis asthmatique et que pour réussir un bon madison faut être focus un minimum.

Complexe Culturel Atlantis Place Saint Damien 72110 Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243976063 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

