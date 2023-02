Complexe Comedy Club LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT, 11 février 2023, LYON.

Complexe Comedy Club LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-04-29 22:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le Complexe (2022008734) Présente : e monde de l’humour est en perpétuelle évolution, les talents émergent aujourd’hui de manière fulgurante et l’envie des artistes de partager leurs visions du monde se fait de plus en plus pressante. Le Complexe c’est 25 ans d’expérience dans la découverte de talents. Alors c’est un plaisir de vous proposer de parcourir les univers de 4 humoristes prometteurs. Le concept est simple : un plateau et quatre fois 20 minutes de stand up, voilà pour vous le Complexe Comedy Club ! Complexe Comedy Club EUR22.0 22.0 euros

LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT LYON 7 rue des Capucins 69001

