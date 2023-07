Village des Associations Complexe Chante Cigale Gujan-Mestras, 2 septembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Deux jours d’animations avec la présence des associations Gujanaises.

Près de 90 associations présentes pour vous faire découvrir leur univers. Animations, démonstrations et tombola..

2023-09-02 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Complexe Chante Cigale

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Two days of animations with the presence of Gujanese associations.

Nearly 90 associations present to make you discover their universe. Animations, demonstrations and tombola.

Dos días de espectáculo con la presencia de las asociaciones Gujan.

Cerca de 90 asociaciones le harán descubrir su mundo. Animaciones, demostraciones y tómbola.

Zwei Tage voller Animationen mit der Präsenz der Gujanaises-Vereine.

Fast 90 Vereine sind anwesend, um Ihnen ihre Welt zu zeigen. Animationen, Vorführungen und Tombola.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Gujan-Mestras