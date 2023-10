Euro U19 féminin Complexe Capitany, 10 avenue Yves-Brunaud Colomiers, 25 octobre 2023, Colomiers.

Euro U19 féminin Mercredi 25 octobre, 13h00 Complexe Capitany, 10 avenue Yves-Brunaud

Avis aux amatrices et amateurs de foot ! La ligue de football d’Occitanie, en collaboration avec les Districts Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne de football organise le premier tour des qualifications de l’Euro U19 féminin.

Ce mini championnat réunira la France, l’Irlande du Nord, la Hongrie et l’Italie. Trois matchs qualificatifs de la phase finale du Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans 2024 se dérouleront à Colomiers du 25 au 31 octobre 2023.

Mercredi 25 octobre 2023 à 13h : Hongrie / Italie

Samedi 28 octobre 2023 à 16h: France / Hongrie

Mardi 31 octobre 2023 à 17h : France / Italie

Vous pouvez d’ores et déjà acheter vos places pour les six matchs qui se joueront à Colomiers et Montauban.

Tarif : 6 euros (1 euro par billet sera reversé à la Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre rose) Pour accéder à la billetterie, cliquez ici

Horaires

13h

Détails sur le lieu: Complexe Capitany, 10 avenue Yves-Brunaud

Complexe Capitany, 10 avenue Yves-Brunaud Complexe Capitany, 10 avenue Yves-Brunaud Colomiers Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://occitanie.fff.fr/simple/euro-u19-feminin-les-qualifications-des-bleuettes-en-occitanie/ »}] Complexe Capitany, 10 avenue Yves-Brunaud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T13:00:00+02:00 – 2023-10-25T15:00:00+02:00

2023-10-25T13:00:00+02:00 – 2023-10-25T15:00:00+02:00

Colomiers Synchro