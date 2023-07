Stage sportif d’été ASVEL Athlétisme- 10 au 13 Juillet Complexe Boiron-Granger Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Stage sportif d’été ASVEL Athlétisme- 10 au 13 Juillet Complexe Boiron-Granger Villeurbanne, 10 juillet 2023, Villeurbanne. Stage sportif d’été ASVEL Athlétisme- 10 au 13 Juillet 10 – 13 juillet Complexe Boiron-Granger Sur inscription Entre 8h45 et 9h le matin, fin de stage à 17h Départ et Retour de Boiron Granger tous les matins. Prévoir un Pique-Nique pour les midis. PROGRAMME : LUNDI : (Miribel) Canoë / Taekwondo (Baignade) MARDI : (Miribel) Boxe / Kayak MERCREDI : Athlétisme / Eau Lympiade JEUDI : (Miribel) Canoë / Danse (Baignade) VENDREDI : FERIE

Les inscriptions sont possibles à la semaine ou à la journée. Les enfants doivent savoir nager correctement pour toutes les activités d’eau. Complexe Boiron-Granger 55 Rue Pierre Baratin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.asvelathle.fr/collect/description/319045-k-stage-sportif-d-ete-10-au-13-juillet »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne

Lieu
Complexe Boiron-Granger

Adresse
55 Rue Pierre Baratin, 69100 Villeurbanne

Ville
Villeurbanne

Age min 6
Age max 14

