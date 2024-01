GUS ILLUSIONNISTE – GUS COMPLEXE BOCAPOLE Bressuire, jeudi 6 février 2025.

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !

Tarif : 34.00 – 40.00 euros.

Début : 2025-02-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

COMPLEXE BOCAPOLE ROUTE DE THOUARS 79300 Bressuire 79