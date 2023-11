Téléthon 2023 Complexe Baquet La Seyne-sur-Mer, 8 décembre 2023, La Seyne-sur-Mer.

La Seyne-sur-Mer,Var

Défi sportif « 2024 kilomètres » 27H non-stop pour récolter des dons qui seront reversés à l’association AFM téléthon.



Village avec stands gourmands, culturels et ludique.

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . .

Complexe Baquet Stade Antoine Scaglia

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



2024 kilometers » 27H non-stop challenge to raise funds for the AFM téléthon association.



Village with gourmet, cultural and fun stands

El reto « 2024 kilómetros », 27 horas sin parar, para recaudar fondos para la asociación AFM téléthon.



Village con puestos de comida, cultura y diversión

Sportliche Herausforderung « 2024 Kilometer » 27H nonstop, um Spenden zu sammeln, die an den Verein AFM telethon weitergeleitet werden.



Dorf mit Gourmet-, Kultur- und Spielständen

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Provence Méditerranée