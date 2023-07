Forum associatif et démonstration sportif Complexe Associatif de Matha Matha Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Matha Forum associatif et démonstration sportif Complexe Associatif de Matha Matha, 16 septembre 2023, Matha. Forum associatif et démonstration sportif 16 et 17 septembre Complexe Associatif de Matha Gratuit. Entrée libre. Participez à un forum associatif et à des démonstrations sportives dans le cadre du patrimoine sportif au sein du club.

Le dimanche, profitez de l’ouverture du château de Martha, pour une visite libre de l’édifice. Complexe Associatif de Matha Rue des douves, 17160 Matha Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 58 50 64 http://www.matha17.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100070999965950 Forum des associations et démonstrations sportives. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©CC BY-SA 3.0 Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Matha Autres Lieu Complexe Associatif de Matha Adresse Rue des douves, 17160 Matha Ville Matha Departement Charente-Maritime Lieu Ville Complexe Associatif de Matha Matha

Complexe Associatif de Matha Matha Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/matha/