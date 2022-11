TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au salon BD de Vernouillet (78) Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons Vernouillet Catégories d’évènement: Vernouillet

Yvelines

TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au salon BD de Vernouillet (78) Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons, 19 novembre 2022, Vernouillet. TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au salon BD de Vernouillet (78) 19 et 20 novembre Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons

Entrée gratuite, ateliers avec inscription sur place.

Après les rencontres scolaires, vendredi 18, Serge Monfort, auteur de la série TOUPOIL, dédicacera ses albums dont le dernier paru : La Nuit des Blaireaux pour ses lecteurs de 6-8 ans (+ ou – !!). Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons 83 Bd de l’Europe, 78540 VERNOUILLET – Yvelines Vernouillet 78540 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.toupoil.com/ »}] TOUPOIL est une BD d’aventures de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). C’est aussi une BD animalière d’aventures, de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui.

C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

À l’heure de la première extinction massive de la faune, due à l’activité humaine, Toupoil est aussi une BD d’actualité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00 Éditions Crayon Vert

Détails Catégories d’évènement: Vernouillet, Yvelines Autres Lieu Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons Adresse 83 Bd de l'Europe, 78540 VERNOUILLET - Yvelines Ville Vernouillet lieuville Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons Vernouillet Departement Yvelines

Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons Vernouillet Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernouillet/

TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au salon BD de Vernouillet (78) Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons 2022-11-19 was last modified: by TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au salon BD de Vernouillet (78) Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons Complexe Arnaud-Clément, parc des Buissons 19 novembre 2022 Complexe Arnaud-Clément parc des Buissons Vernouillet Vernouillet

Vernouillet Yvelines