Week-end découverte au Centre aquatique Diabolo Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage, 16 septembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Profitez du week-end pour essayer de nombreuses activités aquatiques et (re)découvrir les différents espaces. Pour l’occasion, un programme spécial vous attend : bébés nageurs, sports aquatiques, parcours ludiques, structure gonflable…

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Complexe Aquatique Diabolo D. 538

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of the weekend to try out a wide range of aquatic activities and (re)discover the different areas. For the occasion, a special program awaits you: baby swimmers, water sports, fun courses, inflatable structure…

Aproveche el fin de semana para probar una amplia gama de actividades acuáticas y (re)descubrir las diferentes zonas. Para la ocasión, le espera un programa especial: nadadores bebés, deportes acuáticos, cursos lúdicos, estructura hinchable…

Nutzen Sie das Wochenende, um zahlreiche Wassersportaktivitäten auszuprobieren und die verschiedenen Bereiche (neu) zu entdecken. Zu diesem Anlass erwartet Sie ein besonderes Programm: Babyschwimmen, Wassersport, Spielparcours, Hüpfburg…

Mise à jour le 2023-09-11 par Valence Romans Tourisme