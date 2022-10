Sentez vous sport à Lille-Sud ! complexe Antoine Blondin Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Entrée libre, gratuit.

Venez passer un moment festif en famille. La programmation est riche et variée avec des activités pour petits et grands. complexe Antoine Blondin Lille 3 rue François Coppée Lille Lille-Sud Lille 59000 Nord Hauts-de-France Durant cette journée, vous participerez à des activités sportives et culturelles. Des professionnels de santé vous accueilleront pour vous renseigner ou vous orienter. Autour des stands de bien-être, vous profiterez d’ateliers d’initiation et de démonstrations sportives, mais aussi d’ateliers de sensibilisation et de dépistage. Les châteaux gonflables feront le bonheur des plus petits. Une restauration rapide est disponible (boisssons, gâteaux..). Nombreux petits lots à gagner.

