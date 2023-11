Sport et intégration : rencontre culturelle internationale avec le sport populaire et solidaire. Complexe André Zoëte (Ex-FCB) Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Sport et intégration : rencontre culturelle internationale avec le sport populaire et solidaire. Complexe André Zoëte (Ex-FCB) Lille, 26 novembre 2023, Lille. Sport et intégration : rencontre culturelle internationale avec le sport populaire et solidaire. Dimanche 26 novembre, 20h00 Complexe André Zoëte (Ex-FCB) Gratuit [DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] Découvrez le parcours inspirant d’athlètes de Lille et de Tlemcen, conçu pour vous initier à la pratique du sport hors compétition.

Autour d’un apéritif convivial en format « auberge espagnole », plongez-vous dans les récits de ces athlètes et explorez les événements historiques qui ont contribué à façonner le langage universel, inclusif et solidaire de leur pratique sportive.

Un événement ouvert à toutes et tous, pour partager notre perception du sport en tant que moment de rencontre et de ferveur, où chacun peut s’épanouir à travers des valeurs communes.

Pour faciliter l’organisation de l’auberge espagnole, merci de confirmer votre venue par mail : compagnielambulance@gmail.com Organisé par la Compagnie l’Ambulance et le Spartak lillois. [Métro] / [V’Lille] Marbrerie Complexe André Zoëte (Ex-FCB) 23 rue Vaucanson (Lille-Fives) Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnielambulance@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:compagnielambulance@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T20:00:00+01:00 – 2023-11-26T22:00:00+01:00

