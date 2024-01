Concert tout public Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Beaugency, samedi 20 janvier 2024.

Concert tout public MAMIA Samedi 20 janvier, 20h00 Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

La chorale « Sing ! », la Société Musicale et l’école de musique de Cravant-Villorceau vous invitent à une soirée « ABBA » le samedi 20 janvier 2024 à 20h30 au complexe Alain Jarsaillon de Beaugency.

Quatre ans après « Grease », la chorale « Sing ! » de Beaugency retrouve la Société musicale de Cravant-Villorceau pour un spectacle dynamique et joyeux inspiré de la comédie musicale « Mamma Mia!»

Venez nombreux nous retrouver dans l’ambiance des années 70 autour des chansons les plus connues d’ABBA!

Contact: speakandsing@gmail.com

Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Avenue des Hauts de 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238441965 »}] [{« link »: « mailto:speakandsing@gmail.com »}]

speak and sing