CONCERT SOCIÉTÉ MUSICALE

Samedi 16 décembre, 20h30
complexe alain jarsaillon
Beaugency

Entrée gratuite

Ce concert sera l'occasion d'interpréter « Portraits de Légende » pièce commandée auprès du compositeur Sylvain Tallé en l'honneur de Pierre Sanpéré et l'Association Piano et Créations sur l'inspiration de la légende de Beaugency.

