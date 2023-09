Spectacle : PAULO complexe alain jarsaillon Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Spectacle : PAULO complexe alain jarsaillon Beaugency, 15 octobre 2023, Beaugency. Spectacle : PAULO Dimanche 15 octobre, 16h00 complexe alain jarsaillon 20 € Paulo reprend la route cette saison avec son spectacle « A travers champs »

Il a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous

Son one man show sonne juste et touche toutes les générations, constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil, abordent les sujets d'acualité comme au comptoir du café du village

