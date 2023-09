Spectacle : BIGARD – J’arrête les conneries complexe alain jarsaillon Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Spectacle : BIGARD – J’arrête les conneries complexe alain jarsaillon Beaugency, 12 octobre 2023, Beaugency. Spectacle : BIGARD – J’arrête les conneries Jeudi 12 octobre, 20h30 complexe alain jarsaillon 30 €/ 32 €/ 35 € A partir de 12 ans, moins de 16 ans accompagné d’un adulte

Jean Marie BIGARD fait peau neuve avec son nouveau spectacle « j’arrête les conneries » Ecrit par Laurent Ruquier, Laurent Baffie et Jean Marie Bigard

Entre les émissions de TPMP sur C8, Jean Marie Bigard revient plus que jamais sur le devant de la scène avec sont nouveau spectacle.

Il est désormais bien décidé à… arrêté les conneries ! complexe alain jarsaillon beaugency

