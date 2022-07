COMPLÈTEMENT PAF ! Liverdun Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Meurthe-et-Moselle

COMPLÈTEMENT PAF ! Liverdun, 23 juillet 2022, Liverdun. COMPLÈTEMENT PAF !

Château Corbin place de la cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY

2022-07-23 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-24 19:00:00 19:00:00 Liverdun

Meurthe-et-Moselle Liverdun Les POTES AU FEU, ivres de plaisir, organisent le 3ème grand weekend céramique à Liverdun. Soyez inspirés de vivre ce moment inouï ! « Enivrez-vous », suivez Baudelaire !

Le marché de potiers accueille une vingtaine de céramistes. Des ateliers vous mettent les mains dans la terre. Le concours autour du thème de l’Ivresse de l’Art, doté de deux prix (Public et Jury), expose 40 œuvres inédites dans le superbe Lavoir de la Flie. Cérémonie de remise des prix dimanche 18h30. Mises en musique dans le parc du Château par Daniel Zed et Baboche. COMPLÈTEMENT PAF ! – 23 & 24 juillet 11h-19h entrée libre – LIVERDUN Ville Médiévale & Château Corbin +33 6 20 09 86 36 http://www.potesaufeu.art/ (c) POTES AU FEU

Liverdun

dernière mise à jour : 2022-07-01 par TOURISME BASSIN de POMPEY

Détails Catégories d’évènement: Liverdun, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Liverdun Adresse Château Corbin place de la cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY Ville Liverdun lieuville Liverdun Departement Meurthe-et-Moselle

Liverdun Liverdun Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/liverdun/

COMPLÈTEMENT PAF ! Liverdun 2022-07-23 was last modified: by COMPLÈTEMENT PAF ! Liverdun Liverdun 23 juillet 2022 Château Corbin place de la cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY

Liverdun Meurthe-et-Moselle