Complètement Gaga – Festival d’arts de rue à Saint-Etienne Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Complètement Gaga – Festival d’arts de rue à Saint-Etienne Saint-Étienne, 27 mai 2022, Saint-Étienne. Complètement Gaga – Festival d’arts de rue à Saint-Etienne Saint-Étienne

2022-05-27 – 2022-05-29

Saint-Étienne Loire Durant un week-end, musique, danse, théâtre, arts du cirque prennent possession de divers lieux de la ville pour y porter un propos artistique de qualité, bienveillant et inclusif, au travers d’une programmation éclectique tout public et accessible. Actualités Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Ville Saint-Étienne lieuville Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Complètement Gaga – Festival d’arts de rue à Saint-Etienne Saint-Étienne 2022-05-27 was last modified: by Complètement Gaga – Festival d’arts de rue à Saint-Etienne Saint-Étienne Saint-Étienne 27 mai 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire