Complètement fumé – Mathieu Ducrez, 9 décembre 2022, .

Complètement fumé – Mathieu Ducrez

2022-12-09 21:30:00 21:30:00 – 2022-12-10

16 16 A chaque étape de la vie de Mathieu correspond une marque ou un style de cigarettes. r r nD’habitude chez les gens, c’est plutôt des chansons. Et bien lui, non. r nDe sa première taf adolescent, au burnout pulmonaire de la quarantaine, en passant par sa première cigarette après l’amour et la découverte des pétards à la fac, il vous raconte avec humour et lucidité sa vie de couple avec la nicotine. r r nMise en scène : Martin Darondeau r nAvec Mathieu Ducrez

Mathieu Ducrez débarque à L’Art Dû pour deux dates exceptionnelles avec son spectacle Complètement fumé .

A chaque étape de la vie de Mathieu correspond une marque ou un style de cigarettes. r r nD’habitude chez les gens, c’est plutôt des chansons. Et bien lui, non. r nDe sa première taf adolescent, au burnout pulmonaire de la quarantaine, en passant par sa première cigarette après l’amour et la découverte des pétards à la fac, il vous raconte avec humour et lucidité sa vie de couple avec la nicotine. r r nMise en scène : Martin Darondeau r nAvec Mathieu Ducrez

dernière mise à jour : 2022-05-12 par