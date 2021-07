Villemomble La Fonderie Pôle de création artistique Seine-Saint-Denis, VILLEMOMBLE Complètement à l’est La Fonderie Pôle de création artistique Villemomble Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

le dimanche 8 août à La Fonderie Pôle de création artistique

Dans le cadre de l’Hyperfestival / Cie Les Gens de la voix : des Carpates aux plaines hongroises, les musiques de l’est de l’Europe partagent une sonorité commune, faite de joie et de tristesse mêlées, de fougue et de langueur. Le Trio Sélectif vous emmène en voyage!

Entrée libre

Trio Sélectif en Concert La Fonderie Pôle de création artistique 23 rue de Neuilly Villemomble Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T19:00:00 2021-08-08T19:30:00;2021-08-08T19:30:00 2021-08-08T20:00:00

