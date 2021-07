Paris Ehpad Annie Girardot (CASVP) Paris COMPLÈTEMENT À L’EST, concert portatif par le Trio Sélectif Ehpad Annie Girardot (CASVP) Paris Catégorie d’évènement: Paris

COMPLÈTEMENT À L’EST, concert portatif par le Trio Sélectif Ehpad Annie Girardot (CASVP), 10 août 2021-10 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 10 août 2021

de 11h à 12h

gratuit

Dans le cadre de l’Hyperfestival / Cie Les Gens de la voix : des Carpates aux plaines hongroises, les musiques de l’est de l’Europe partagent une sonorité commune, faite de joie et de tristesse mêlées, de fougue et de langueur. Le Trio Sélectif vous emmène en voyage! Concert réservé aux usagers et non accessible à un public extérieur. Dans ce programme, la voix, la clarinette et le cymbalum explorent des chants, des thèmes, des rythmes nous faisant parcourir l’univers classique du tchèque Anton Dvorjak, des mélodies populaires roumaines et des pièces serbes endiablées. La suite East Suite compose un florilège de moments musicaux ponctué par la pièce très enlevée qu’est Dumbala Dumba. Spune, un chant intime roumain, répond aux chansons tziganes d’Anton Dvorjak. Narodno Oro, aux rythmes syncopés, rend hommage au très grand musicien serbe Ljubisa Pavkovic. Emblématique de la région, le cymbalum est à l’honneur dans ce programme avec un solo d’après Jeno Farkas. Céline LALY, voix et objets sonores Emmanuelle BRUNAT, clarinettes Maxime ECHARDOUR, cymbalum www.lesgensdelavoix.com Concerts -> Classique Ehpad Annie Girardot (CASVP) 6-12, rue Annie Girardot Paris 75013

7 : Maison Blanche (759m) 7 : Tolbiac (878m)

Contact :Cie Les Gens de la voix contact@lesgensdelavoix.com https://www.lesgensdelavoix.com/concerts-portatifs https://www.facebook.com/lesgensdelavoix contact@lesgensdelavoix.com Concerts -> Classique Musique;Plein air

Date complète :

2021-08-10T11:00:00+02:00_2021-08-10T12:00:00+02:00

Paulina Spucches

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Ehpad Annie Girardot (CASVP) Adresse 6-12, rue Annie Girardot Ville Paris lieuville Ehpad Annie Girardot (CASVP) Paris