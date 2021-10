Complete Works: Table Top Shakespeare Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 7 au 16 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 19h à 23h

payant

Les trente-six pièces du grand Will en version originale sur un coin de table : un formidable festin. On en redemande.

Avec le Festival d’Automne

Forced Entertainment ne fait jamais les choses à moitié. Peu habitué à monter les pièces du répertoire, ce collectif britannique emmené par Tim Etchells a choisi de mettre en scène tout Shakespeare. Ni plus ni moins. Au menu donc: tout le théâtre, soit trente-six pièces, de celui qu’outre-Manche on surnomme le Barde. Du Marchand de Venise à La Tempête, en passant par Richard III ou Le Roi Lear, rien ne manque. Si une telle démesure ne surprend guère de la part de ces chambouleurs intrépides des conventions théâtrales, elle s’appuie ici sur une ingénieuse miniaturisation. La scène se réduit à une simple table de cuisine. À chaque fois, un comédien s’empare de toutes sortes d’objets, un poivrier, un flacon de parfum, un pot de colle, une bouteille de ketchup, une boîte d’allumettes, pour raconter la pièce. Drôle, savoureuse, piquante, chaque performance dure une heure. On ne s’ennuie pas une seconde. Du grand art.

PROGRAMME

JEU. 07/10

19 H CLAIRE MARSHALL THE MERCHANT OF VENICE

20 H ROBIN ARTHUR LOVES LABOUR’S LOST

21 H CATHY NADEN ANTONY AND CLEOPATRA

VEN. 08/10

19 H JERRY KILLICK CORIOLANUS

20 H TERRY O’CONNOR RICHARD II

21 H ROBIN ARTHUR AS YOU LIKE IT

SAM. 09/10

15 H CLAIRE MARSHALL TAMING OF THE SHREW

16 H CATHY NADEN KING JOHN

17 H RICHARD LOWDON MUCH ADO ABOUT NOTHING

19 H ROBIN ARTHUR TIMON OF ATHENS

20 H JERRY KILLICK HENRY IV PART 1

21 H TERRY O’CONNOR HAMLET

DIM. 10/10

15 H RICHARD LOWDON MACBETH

16 H JERRY KILLICK HENRY IV PART 2

17 H TERRY O’CONNOR THE MERRY WIVES OF WINDSOR

18 H CATHY NADEN MEASURE FOR MEASURE

19 H CLAIRE MARSHALL ALL’S WELL THAT ENDS WELL

20 H ROBIN ARTHUR KING LEAR

MAR. 12/10

19 H CATHY NADEN PERICLES

20 H CLAIRE MARSHALL HENRY V

21 H JERRY KILLICK TWELFTH NIGHT

MER. 13/10

19 H CLAIRE MARSHALL TWO GENTLEMEN OF VERONA

20 H RICHARD LOWDON HENRY VI PART 1

21 H ROBIN ARTHUR TITUS ANDRONICUS

JEU. 14/10

19 H TERRY O’CONNOR THE COMEDY OF ERRORS

20 H RICHARD LOWDON HENRY VI PART 2

21 H JERRY KILLICK A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

VEN. 15/10

19 H TERRY O’CONNOR ROMEO AND JULIET

20 H RICHARD LOWDON HENRY VI PART 3

21 H CATHY NADEN THE WINTER’S TALE

SAM. 16/10

15 H ROBIN ARTHUR JULIUS CAESAR

16 H CLAIRE MARSHALL RICHARD III

17 H TERRY O’CONNOR CYMBELINE

19 H CATHY NADEN OTHELLO

20 H JERRY KILLICK TROILUS AND CRESSIDA

21 H RICHARD LOWDON THE TEMPEST

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



0142742277

Date complète :

Hugo Glendinning