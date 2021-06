COMPLET – Yamako Lantah Orbey CENTRE LA CHAUME, 15 août 2021-15 août 2021, ORBEY.

du dimanche 15 août au dimanche 22 août à CENTRE LA CHAUME

Amateur de défis, de vraies aventures, tu vivras des épreuves et des tests sportifs au grand air et tu découvriras la créativité et la liberté de mouvement du Parkour (ou free-running). Les exploits du jour, les questions de cohésion et de stratégie, se discuteront autour d’un feu de camp pour désigner les candidats les plus aptes à vaincre la tribu adverse ! Tes temps forts (sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur) – tout l’univers de Koh Lantah : parcours d’obstacles, défis, épreuves d’agilité et de rapidité, énigmes – pratique du Parkour (course, passage d’obstacles, sauts, roulades, grimpe) en milieu naturel (forêt, rochers) et urbain encadré par les pros de PK Stras – funambulisme avec découverte de l’activité slackline – séance d’équitation (sauf mini-séjour) + tir à l’arc avec archer diplômé – parc aventures (ou grimp’arbres) – atelier TAG (Tous Au Graph) avec customisation de T-shirt Yamakasi Mais aussi : piscine, city-stade, temps de détente en autonomie, soirées Dans le prolongement de 16 mois de crise sanitaire, cette colo apprenante propose aux enfants, et particulièrement à ceux les plus en difficulté, un temps de vacances collective, dans un cadre sanitaire sécurisé, avec des activités concrètes leur permettant de mener des expériences en groupe, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés qui contribuent à remobiliser leurs apprentissages et renforcer leurs compétences, pour mieux réussir leur prochaine rentrée scolaire. Le séjour fera aussi la part belle au jeu, à des ateliers, des activités de loisirs, des sorties, du sport, des activités issues de nos savoir-faire en classe de découverte, afin de remettre les enfants et les jeunes dans des situations de découvertes, de développer leur attention, d’éveiller leur curiosité. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 536,00 €

CENTRE LA CHAUME 321 LES MACHIELLES IA68 N°075A6896, 68370 ORBEY ORBEY Haut-Rhin



