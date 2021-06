COMPLET Voyage en Terre bretonne camping le fort espagnol, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Crac'h.

COMPLET Voyage en Terre bretonne

du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet à camping le fort espagnol

Le séjour organisé se déroule au camping de Crac’h. Objectifs du séjour : * répondre au besoin d’expériences collectives * répondre au besoin de remobilisation des savoirs après les périodes de confinement * Favoriser la mixité sociale et culturelle * Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité en s’assurant que chacun puisse s’exprimer * Initier les jeunes à la découverte du patrimoine breton Le public : La passerelle 11-13 ans Cette passerelle a été créée récemment afin de répondre au mieux aux besoins de ces jeunes. Ils ne trouvaient plus leur place au Manoir mais sont considérés comme trop jeunes pour intégrer l’espace des 13/15 ans. Ce groupe correspond à une quinzaine de garçons et une dizaine de filles. Notre objectif sur ce groupe est de les accompagner à prendre leur place à la Maison de Suède en leur proposant des activités correspondant à leurs attentes tout en les associant à certains moments avec les plus grands. Ceci permettra à ce public d’intégrer plus facilement la Maison de Suède et de se sentir à l’aise dans la structure. Un groupe de filles de 13-15 ans Depuis plusieurs mois un groupe d’une quinzaine de filles est particulièrement motivé pour participer à des projets à plus long terme. D’ailleurs, une commission vient d’être créée pour qu’elles soient forces de propositions sur des temps forts sur l’espace public de cet été. Ainsi pour cette tranche d’âge notre stratégie est de coupler une proposition d’activités régulières avec des projets à moyen terme qui invitent les jeunes à devenir acteurs dans la vie de la structure mais aussi dans la société.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping le fort espagnol route du fort espagnol Crac’h Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T23:59:00;2021-07-06T00:00:00 2021-07-06T23:59:00;2021-07-07T00:00:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T17:00:00