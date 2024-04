[COMPLET] Volcan Jeunesse Korrol Place Oscar Niemeyer Le Havre, mercredi 10 avril 2024.

[COMPLET] Volcan Jeunesse Korrol Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Cie Grensgeval

Laisse béton

Briques, tubes, cylindres ou arches, des pièces en béton de toutes les formes et toutes les tailles sont proposées à un joyeux architecte-acrobate. Il ne ménage pas ses efforts pour composer des paysages, construire des tours qui deviennent des villes, assembler un château fort, inventer un bonhomme. Les kilos de béton voyagent d’un bout à l’autre de la scène et Jonas va jusqu’à grimper sur des tours branlantes pour parachever son œuvre… Mais ça ne va pas, il manque toujours un petit quelque chose pour que la matière s’anime, se réchauffe. Et s’il transformait ces blocs arrondis en lourdes chaussures ? Parviendrait-il à composer un petit ballet de béton ? Réussirait-il à composer un paysage à la hauteur de ses rêves ? Il faudra sûrement un petit coup de pouce du public pour aller au bout de ce projet un peu fou !

Voilà un spectacle plein de vie, véritable duo entre un acrobate pétrifié et un béton dansant.

Public à partir de 4 ans.

Représentations à 11h et à 16h

Durée 55 min.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 11:00:00

fin : 2024-04-10

Place Oscar Niemeyer Le Volcan

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement [COMPLET] Volcan Jeunesse Korrol Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie