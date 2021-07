COMPLET – Vivre en harmonie avec son corps, son esprit afin de pouvoir s’ouvrir aux autres Association Horizon, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Tsingoni.

COMPLET – Vivre en harmonie avec son corps, son esprit afin de pouvoir s’ouvrir aux autres

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Association Horizon

Les objectifs du projet éducatifs de l’association Horizon sont : ● Vivre en harmonie dans un établissement sain, sécuritaire et citoyen. ● Placer l’enfant au centre de ses apprentissages. ● Développer l’estime de soi de l’enfant et du jeune. Le thème de cet ACM de Juillet est « Vivre en harmonie avec son corps, son esprit afin de pouvoir s’ouvrir aux autres ». Pour cela nous proposons 4 séjours de vacances répartis en 4 semaines. A chaque semaine sera abordé une notion afin d’être avec le thème général. Ainsi nous allons proposer : – Séjour du 12 au 16 juillet : résidence avec la venue de la Compagnie du Oui qui aura une approche clownesque et théâtrale. Les techniques théâtrales visent à rendre l’individu non seulement plus à l’aise dans son corps mais également dans le maniement de sa langue, deux facteurs essentiels à sa réussite globale. Ce séjour souhaite accueillir 20 jeunes âgés de 6 à 13 ans. – Séjour du 19 au 23 juillet : séjour de vacances sur le thème Survivor. Des activités sportives et de compétition seront proposé. Le travail d’équipe sera mis à l’honneur ainsi que la capaciter à se dépasser. Ce séjour souhaite accueillir 20 jeunes âgés de 6 à 13 ans. – Séjour du 19 au 23 juillet : séjour de vacances spécial ado ; ouvert pour 20 jeunes de 14 à 17 ans. Des activités sportives, de kayak, de découverte de la nature mahoraise serons proposés. Un bivouac avec l’association Ame sera également organisé sur l’ilot Karoni. – Séjour du 26 au 30 juillet : pour clôturer ce programme, cette dernière semaine mettra à l’honneur la culture de l’autre. Chacun des participants pourra présenter une spécialité de sa région (alimentaire, vestimentaire, danse, …) et découvrir de nouvelle culture. Ce séjour souhaite accueillir 20 jeunes âgés de 6 à 13 ans. De plus, afin de faire le lien entre les apprentissages acquis en ACM et le socle Commun de Compétences et de Culture du rectorat, nous souhaitons expérimenter un outil individuel de suivit de compétences. En effet, à tout âge on apprend en s’amusant. Suite à la crise covid, les années 2020 et 2021 ont été des années scolaires déstructurées entrainant de grande disparité dans l’avancée des apprentissages, ainsi il nous parait important de pouvoir valoriser toutes montées en compétences qu’elles se soient faite à l’école, à la maison ou en centre de loisirs.

15

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Association Horizon Tsingoni Tsingoni



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T15:59:00