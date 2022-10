COMPLET – VISITE THÉÂTRALISÉE RONDE DE NUIT AU CIMETIÈRE VIEUX Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

COMPLET – VISITE THÉÂTRALISÉE RONDE DE NUIT AU CIMETIÈRE VIEUX

Avenue du Cimetière Vieux Béziers

2022-05-14 18:30:00 – 2022-05-14 20:30:00

Hrault 8 8 EUR -COMPLET- Visite avec Peggy Albert (guide-conférencière, animatrice de l’architecture et du patrimoine),

Marie-Pierre Loncan (Chants, diatonique, théâtre)

Adrien Levyne (violon) Le Cimetière Vieux, musée à ciel ouvert

Aux instants ténébreux, retrouve la lumière

Une poète lutine : Loncan Marie-Pierre

& Adrien Levyne au violon de concert

Autour des figurines de Magrou, d’Injalbert

Une visite divine, avec Peggy Albert. Réservation préalable obligatoire. Pour utiliser votre City Card, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. Cette visite vous invite à une exploration originale, unique, décalée, passionnante et magnifique : la visite du Cimetière Vieux, la nuit, lampe torche en main. Outre le guide, un musicien, un poète, une danseuse vous accompagnent, éclairent à leur manière statues et chapelles.

