COMPLET – En compagnie de David Lecoeur, une visite sur l'histoire et la pratique de la radiesthésie dans nos campagnes, suivie d'une découverte du château d'Anctoville. Vous pratiquerez l'art du sourcier pour une expérience unique dans les arcanes divinatoires. Rendez-vous au château d'Anctoville. Réservation obligatoire. Goûter offert.

contact@paysdevire-tourisme.fr +33 2 31 66 28 50

dernière mise à jour : 2021-07-28

Lieu Aurseulles Adresse Rue du Mouitier Château Ville Aurseulles