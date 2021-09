Versailles Cour d'appel de Versailles Versailles, Yvelines COMPLET – Visite guidée de la cour d’appel de Versailles et présentation de la Justice et des métiers judiciaires Cour d’appel de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Cour d'appel de Versailles, le samedi 18 septembre à 10:45

Lieu chargé d’histoire, la cour d’appel de Versailles vous propose 8 visites commentées du bâtiment d’une durée de 30 minutes chacune (3 visites le matin et 5 visites l’après-midi) par une conférencière de l’Office du Tourisme de Versailles. A l’issue de chaque visite, le public est invité à se diriger en salle des Assises afin d’assister à une présentation de la Justice Criminelle, puis à rejoindre une autre salle pour une Atelier “Métiers et Organisation judiciaire”. Sur chacun des deux ateliers, des magistrats et fonctionnaires se feront un plaisir de répondre aux questions du public. Enfin, une petite exposition photographique permettra également au public de découvrir certains moments de l’Histoire de la cour d’appel de Versailles qui a été créée par décret du 24 décembre 1975.

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, le public doit obligatoire s’inscrire en contactant les deux adresses mails joints. Le nombre de visiteurs est limité à 25 personnes par groupe. Il y aura 8 groupes au total tout au long de la journée.

Cour d'appel de Versailles 5 rue Carnot 78000 Versailles

2021-09-18T10:45:00 2021-09-18T17:00:00

