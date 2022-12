COMPLET – Visite guidée : A deux voix au coeur du Volcan Le Havre, 4 février 2023, Le Havre .

Le Havre, patrimoine mondial – Organisé par Pays d’art et d’histoire

Le Pays d’art et d’histoire et le Volcan s’associent pour vous révéler les secrets du bâtiment qui fête cette année ses 40 ans ! Un dialogue en coulisses entre un guide-conférencier expert en architecture et une médiatrice du Volcan, pour évoquer ce lieu patrimonial atypique, ceux qui le font vivre et ce qui s’y fabrique… Dans les décors mêmes des spectacles du soir : « Les Dissonances et La vie est une fête ».

Durée : 1h30

Réservation obligatoire : levolcan.com/billetterie

