« COMPLET » Village Copains du Monde Base de Loisirs de L’Étang du Puits, 23 août 2021-23 août 2021, Cerdon.

« COMPLET » Village Copains du Monde

du lundi 23 août au samedi 28 août à Base de Loisirs de L’Étang du Puits

Le Village Copain du Monde Définition Un village copain du Monde est un rassemblement de personnes mineures en provenance de différents horizons sous l’égide du Secours populaire français (SPF) et de son mouvement copain du Monde. Au cours de ce séjour dans un lieu et à des dates déterminées, les participants sont encadrés par des bénévoles du Secours populaire et des bénévoles de structures associatives ou privées partenaires adhérant aux valeurs du Secours populaire ainsi qu’à son fonctionnement. Les orientations du mouvement copain du Monde et les grands principes de l’éducation populaire définis par « l’agrément de jeunesse et éducation populaire » octroyé au SPF en 2003 sont le socle de la construction du programme pédagogique d’un village copain du Monde. Le village copain du Monde n’est pas un centre de vacances ordinaire. Il permet aux enfants de vivre un séjour solidaire, éducatif et festif. En effet, tout en étant sensibilisés à leurs droits, les enfants expérimentent ensemble des actions concrètes de solidarité. A l’issue de ce séjour au sein d’un village copain du Monde, chaque groupe d’enfants accueilli doit pouvoir repartir avec des pistes et des idées d’actions de solidarité qu’il mettra en oeuvre localement, dans son département ou dans son pays. Le village copain du Monde accueille des enfants de plusieurs nationalités. Bien entendu, ce village se doit également d’accueillir des enfants vivant dans un ou plusieurs départements français. Cette mixité se situe au coeur du projet d’un village copain du Monde. Elle favorise la rencontre multiculturelle, l’apprentissage du vivre-ensemble et l’échange. Pour cela, le SPF fait appel à ses partenaires avec lesquels il pratique la solidarité internationale. A terme, la consolidation des liens d’amitié tissés dans le cadre du village permet une mise en mouvement régulière des enfants des délégations étrangères qui, pour certains, aboutit à la construction d’un ou plusieurs clubs copain du Monde locaux au sein du département ou dans le pays d’origine des enfants.

280

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de Loisirs de L’Étang du Puits étang du puits cerdon du loiret Cerdon Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T18:00:00