A travers la montagne, en plein cœur des épicéas traverse les combes et vis une semaine de VTT sur les hauteurs du Jura pour te perfectionner en t’amusant. Tu peux apporter ton propre matériel (VTT, casque…) ! Profite de séances encadrées par un professionnel moniteur de VTT: – 1 séance test (connaître ton niveau pour pouvoir progresser) avec réglage du VTT et mécanique. – 1 Une séance maniabilité trial pour gagner en équilibre et en agilité – 1 séance en bike-park pour découverte de l’enduro – 1 Une sortie de cross-country sur les crêtes du Haut-Jura (profil descendant) – 1 Une séance de perfectionnement sur la thématique de ton choix. (enduro, maniabilité, cross-country) Après l’effort, le réconfort ! Tu auras également un accès régulier à la piscine du centre, grands jeux et veillées thématiques. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 586,00 €

Tu es un véritable vététiste passionné du VTT et de la nature ? Centre ECOLE DES NEIGES 350 Chemin de l’Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA

